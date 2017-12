Alla Grande und Gabriele Leigraf zeigen beim verkaufsoffenen Sonntag am 7. Januar ihre Kunst im Einkaufszentrum Schwanenmarkt.

Wenn Gemälde, Fotos und Grafiken auf offene Ladentüren und besondere Shopping-Angebote treffen, dann findet in Krefeld das Kunst-Wochenende statt. Am 6. und 7. Januar sind die Krefelder und ihre Gäste zum Einkaufen und Staunen eingeladen. An 15 Orten stellen Künstler ihre Objekte aus, während Händler gleichzeitig zum Einkaufen einladen. Der Schwanenmarkt ist bei der besonderen Aktion der Werbegemeinschaft natürlich dabei. Am verkaufsoffenen Sonntag, 7. Januar, sind von 13 bis 18 Uhr die Künstlerinnen Alla Grande und Gabriele Leigraf im Schwanenmarkt zu Gast. „Wir freuen uns sehr, die beiden Künstlerinnen bei uns willkommen zu heißen“, sagt Centermanager Christopher Wessel.

Diese Freude beruht auf Gegenseitigkeit. „Kunst muss dahin, wo die Menschen sind“, sagt Gabriele Leigraf. Und das nimmt sie wörtlich. Denn ihre Kunst stellt sie den Besuchern am verkaufsoffenen Sonntag einfach in den Weg. „Wir machen hier gerne mit, weil solche Aktionen die Hemmschwelle zur Kunst verringern und wir einen ehrlichen Dialog mit Besuchern führen können“, ergänzt Alla Grande. Das Kunst-Wochenende in Krefeld habe eine lange Tradition. Und sie seien froh, dass diese nun wieder lebendig werde. Ihre Zusammenarbeit sei schnell abgesprochen gewesen.

Beide Künstlerinnen absolvierten ein Studium und sammelten danach internationale Erfahrungen. Sie stellten in vielen Ländern und auf unterschiedlichen Kontinenten dieser Welt aus und arbeiteten an verschiedenen Orten. Beide beschäftigen sich mit der Malerei, aber auch mit Skulpturen. Und beide wollen sich nicht auf eine Machart der Kunst festlegen lassen. Sie genießen die Freiheit und leben diese in ihren Werken aus. So ähnlich ihr Werdegang, so unterschiedlich ist allerdings ihre Kunst. Eine Auswahl dieser Werke bringen sie mit in den Schwanenmarkt: Dazu gehört Grafik ebenso wie Malerei und Objektkunst. Skulpturen werden ihren Platz im Einkaufszentrum ebenso finden wie Gemälde, Abstraktes ebenso wie Konkretes.

Besucher sind am 7. Januar eingeladen, von 13 bis 18 Uhr Kunst an ungewohnten Orten zu erleben und gleichzeitig in den Geschäften des Schwanenmarktes zu stöbern, die am verkaufsoffenen Sonntag alle ihre Türen öffnen.

