Chefarzt Dr. Sven Hansen, Allgemein- und Viszeralchirurg am Hospital zum Heiligen Geist in Kempen, ist Spezialist bei der Behandlung von Schilddrüsenerkrankungen. Hilfesuchende Patienten finden in Kempen ein in der Region einzigartiges Angebot aus Endokrinologen und endokrinen Chirurgen – und damit die bestmögliche individuelle Therapie.

Schilddrüsenveränderungen und -erkrankungen werden immer häufiger diagnostiziert. Die Auswirkungen auf Körper und Psyche sind weitreichend: Betroffene leiden unter Allgemeinsymptomen wie Schlafstörungen oder Abgeschlagenheit bis hin zu Herzrasen, Nervosität oder vermehrtem Schwitzen – ja nachdem ob eine Über- oder Unterfunktion vorliegt. „Das Schmetterlingsförmige Organ im vorderen Halsbereich ist zwar klein, hat aber als wichtigste ,Hormondrüse‘ einen großen Einfluss auf das Wohlbefinden. Die Schilddrüse ist beispielsweise für den Energie-Stoffwechsel verantwortlich, beeinflusst Herz und Kreislauf und steuert bei Kindern das Wachstum und die geistige Entwicklung“, erklärt Dr. Sven Hansen.

Je älter wir werden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es zu Veränderungen oder gar zu Erkrankungen der Schilddrüse kommt. „Rund die Hälfte der Deutschen weist eine Vergrößerung der Schilddrüse auf, also eine Strumabildung, teilweise mit Ausbildung von Knoten. Frauen sind etwas häufiger betroffen als Männer“, weiß Dr. Sven Hansen. Wie aber bemerkt man überhaupt, dass sich die Schilddrüse verändert und wann sollte man unbedingt einen Arzt aufsuchen? „Das typischste Anzeichen ist im wahrsten Sinne des Wortes ein dicker Hals“, so der Chefarzt. Besonders häufig kommen entzündliche Veränderungen der Schilddrüse vor. Allgemeinsymptome wie Herzrasen, Schlafstörungen oder Abgeschlagenheit können ein Hinweis für eine mögliche Über- oder Unterfunktion der Schilddrüse sein; die Bestimmung der Hormone erlaubt es dann, eine genaue Diagnose zu stellen. „Wir diagnostizieren sehr sorgfältig, denn das ist die Basis, um eine individuell optimale Therapie-Strategie festzulegen.“ Am Hospital zum Heiligen Geist erfolgt eine Behandlung in interdisziplinärer Abstimmung mit dem Hormonfacharzt (Endokrinologen) und dem Operateur unter Berücksichtigung aller aktuellen Leitlinien.

„Wir operieren nur dann, wenn eine konservative Behandlung keinen Erfolg verspricht“, stellt Dr. Sven Hansen klar. Eine Operation ist dann geboten, wenn der Verdacht auf Entartung von Knoten besteht oder die vergrößerte Schilddrüse nicht mehr auf eine medikamentöse Therapie anspricht und eine „lokale Verdrängung“ verursacht, also beispielsweise auf die Speise- oder Luftröhre drückt. „Ein Schilddrüsentumor ist zwar relativ selten, aber leider ist die Zahl dieser Tumore in den vergangenen Jahren gestiegen“, beobachtet Dr. Hansen. Erst vor kurzem hat das Kempener Schilddrüsenteam eine 18-jährige Patientin mit einem Schilddrüsentumor erfolgreich behandelt. „Wir konnten den Knoten vollständig entfernen, sie wird wieder gesund.“

Grundsätzlich achten die Operateure bei jedem Eingriff darauf, so patientenschonend wie möglich vorzugehen. Bei dem kleinen, filigranen Organ kommt es besonders auf die Erfahrung und Expertise des Operateurs an „Kleine Schnitte sorgen dafür, dass auch nach der OP kaum Narben zu sehen sind“, verspricht Dr. Hansen, der auf eine große Expertise in der minimalinvasiven Chirurgie verweisen kann. Unterstützt wird die sichere Behandlung durch den Einsatz neuester Neuromonitoring-Geräte, durch die eine den Nerv sichtbar machende Methode angewendet werden kann, die die Verletzungsgefahr deutlich reduziert. Denn eine häufige Sorge bei einer Operation an der Schilddrüse ist die Gefahr der Stimmbandlähmung. Im Schilddrüsenzentrum in Kempen liegt die Rate an Verletzungen dieser Art deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. „Schilddrüsenleiden sind generell gut therapierbar – sofern eine individuelle und leitliniengerechte Behandlung erfolgt.“

Veranstaltungshinweis

Einen Vortrag zum Thema „Struma – Was tun bei Schilddrüsenvergrößerungen“ hält Dr. Sven Hansen am 13. August um 10.30 Uhr im Rahmen der Patienten-Matineés im Hospital zum Heiligen Geist, Raum 30, EG. Interessierte und Betroffene sind herzlich eingeladen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Weitere Informationen finden Sie unter www.krankenhaus-kempen.de.