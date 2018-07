Durchdachte Planung und optische Tricks lassen das sechs Quadratmeter große Badezimmer von Ehepaar Vloet deutlich größer erscheinen.

Beim Bau der Doppelhaushälfte Ende der 80er-Jahre war das alles modern und top: die Decke aus Holzpaneele mit den eingebauten Strahlern, eine Badewanne und die Fliesen in Hellbeige. Doch das ist 30 Jahre her, der Geschmack hat sich geändert. Als dann noch drei Wasserrohrbrüche in kurzer Zeit hinzukamen, war die Entscheidung bei Susanne und Heribert Vloet aus Tönisvorst schnell gefallen: Das rund sechs Quadratmeter große Badezimmer wird modernisiert.

Da lag eine Info von Holler - Die Badgestalter gerade zum rechten Zeitpunkt im Briefkasten. „Wir sind auch auf kleine Bäder spezialisiert“, wirbt das Krefelder Fachunternehmen. Hinzu kam, dass Holler von der individuellen Planung bis zur Umsetzung alles aus einer Hand anbietet. Mitarbeiter nehmen die gesamte Modernisierung mit den unterschiedlichen beteiligten Gewerken vor. Und das alles mit Festpreisgarantie.

„Der Brief hat uns sofort an-gesprochen“, erinnert sich Susanne Vloet. „Innerhalb weniger Tage haben wir uns entschieden und einen Termin vereinbart.“ Innenarchitektin Thoril Fremer sah sich das Badezimmer genau an, nahm die Maße auf, notierte sich die Wünsche und erarbeite anschließend einen Gestaltungsvorschlag, den sie wenige Tage später dem Ehepaar ein-schließlich der Materialien-muster vorstellte. „Jedes Material wirkt anders. Da ist es wichtig, dass sich der Kunde ein genaues Bild machen, es sehen und anfühlen kann“, weiß die Fachfrau aus Berufserfahrung. „In diesem Fall hatte unser Kunde schon recht genaue Vorstellungen, wie das Bad künftig aussehen sollte.“

Zeichnungen und die 3D-Animation am Computer sagten den Tönisvorstern so-fort zu. „Man merkte, dass Frau Fremer genau zugehört hatte. Es war genau das, was wir uns vorgestellt hatten“, sagt Susanne Vloet.

Sechs Quadratmeter Bad bieten nicht viel Platz. Aber die geschickte Auswahl der Einrichtung und so mancher optische Trick lassen den Raum bedeutend größer erscheinen. Die Badewanne wich einer breiten Duschkabine mit Glas-front. Ein bodentiefes Bild mit einem Wasserfall aus einer thailändischen Grotte verleiht ihr zusätzliche Tiefe.

In der Wand gegenüber ist ein Spiegelschrank mit umlaufender Beleuchtung ins Mauerwerk eingelassen. Auf der Oberfläche der Lackspanndecke und am Chrom der Strahler reflektiert das Licht. Großformatige, längliche Boden- und Wandfliesen unterstreichen zusätzlich die Weite. Das WC ist ultramodern mit integriertem Bidet. Selbstverständlich wurden auch die korrodierten Wasserrohre ersetzt.

Vier Wochen dauerte der Umbau insgesamt; Holler - Die Badgestalter hielt den angekündigten Fertigstellungstermin punktgenau ein. Noch wichtiger für Susanne Vloet ist aber, „wie sauber die Handwerker gearbeitet haben. Jeden Abend reinigten sie ihren Weg hinaus, vom Bad die Treppe hinunter bis zur Haustür“, berichtet sie begeistert.