Krefeld. Besucher der Rhein Side Gallery können nicht nur das Rheinpanorama und die Kunstwerke der internationalen Künstler genießen, auch kulinarisch hat der Sandstrand auf dem Werftgelände einiges zu bieten. Für das leibliche Wohl sorgen auch Uerdinger Vereine, die sich immer Donnerstags ab18 Uhr an den Grill stellen. Heute (27. Juli) ist der Uerdinger Heimatbund an der Reihe. Der Verkaufserlös geht an das "Bügeleisen", den neuen Standort vom Heimatverein. Die Krefelder Band Dixieland Music begleitet den Abend musikalisch.

Die Grilltermine:

27. Juli - Uerdinger Heimatbund

03. August - Bürgerverein Uerdingen

10. August - Förderverein der Uerdinger Kita St. Nikolaus

17. August - Sparkasse Krefeld (Azubis)

24. August - Ski-Klub Uerdingen 1955 e. V.

31. August - Braunschweiger Narrenzunft 1924 Uerdingen am Rhein e.V.

Zusätzlicher Grilltermin:

29. August - Kindertagesstätte Hexenkessel