Im Rahmen des Krefelder Perspektivwechsels wird sich im Sommer die Perspektive auf und für Krefeld-Uerdingen verändern. Los geht es nächsten Samstag 1. Juli. Bis 3. September wird die „Rhine Side Gallery" Uerdingen zum besonderen Ausflugsziel am Niederrhein machen. Im gesamten Veranstaltungszeitraum wird auf dem Gelände „Am Zollhof 6" auf knapp 1400 Quadratmetern ein neuer Stadtplatz geschaffen. Mit Sand, Liegestühlen und dem besonderen Rheinblick kommt die Strandatmosphäre nach Krefeld-Uerdingen. 15 Street-Art-Künstler aus aller Welt liefern dann die eigentliche „Rhine Side Gallery". Vom 9. bis 16. Juli nutzen sie Böden, Hauswände und Container als Leinwand und schaffen so die urbane Open-Air-Galerie. Die Kunstwerke bleiben den Besuchern über den gesamten Veranstaltungszeitraum erhalten.

Das Krefelder Stadtmarketing als Veranstalter legt besonderen Wert auf „Made in Krefeld". So wird das kulinarische Angebot ausschließlich von Uerdinger Gastronomen angeboten. Für Fabian de Cassan vom Weinfachhändler „De Cassan" war die Teilnahme keine Frage: „Hier arbeitet jeder Hand in Hand. Also sind wird dabei." Von ihm werden italienische Weine und Delikatessen präsentiert. Die Kaffeerösterei „Beans and Sweets" verwöhnt die Besucher mit hochwertigem Kaffee und hausgemachtem Gebäck.

Am ersten Wochenende, dem 1. und 2. Juli, ist die Rhine Side Gallery Etappenziel für den niederrheinischen Radwandertag, gleichzeitig steht in Uerdingen auch das Stadtfest auf dem Programm. Anschließend wird es jeden Samstag eine Veranstaltung im Rahmen der „Rhine Side Gallery" geben. Unter anderem werden die Bayer-Symphoniker am 8. Juli auftreten. Einen klassischen Musikabend gibt es am 22.Juli. Bei französischem Wein und Chansons wird Krefeld-Uerdingen am 29. Juli zum kleinen Frankreich. Die einzige Musik-Party wird die House Wine Party am 12. August werden. Den Abschluss macht das Uerdinger Hafenfest am Samstag, den 2. September.