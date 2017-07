Krefeld. Das Konzept der Rhine Side Gallery, eine Fläche am Rhein als Aufenthaltsareal herzurichten, hat bereits am Sonntag tausende Menschen angelockt. Bei live Musik und einem reichhaltigen Uerdinger Gastronomieangebot kam schon am Eröffnungstag Urlaubsstimmung auf. Zahlreiche Gäste lobten die Initiative und nutzten die Möglichkeit, die besondere Kulisse zu genießen. „Der Kuchen war bereits nach kurzer Zeit ausverkauft, zusätzliche Liegestühle und Sitzgelegenheiten mussten aufgestellt werden“, berichtet Uli Cloos, Leiter des Stadtmarketings.

Die Rhine Side Gallery ist täglich von 13 bis 21 Uhr geöffnet, freitags und samstags bis 24 Uhr. In den Abendstunden entsteht durch die Beleuchtung eine mediterrane Atmosphäre. Am Samstag gibt es ab 18 Uhr Hintergrundmusik an der Gitarre mit John Higson. Ab Dienstag, 11. Juli, werden dann 15 Künstler aus neun Ländern mit ihrer Arbeit beginnen. „Die großen Flächen am Erlenweingebäude, der Asphalt auf der unteren Werft, die beiden Seecontainer, das alte Hafengebäude und die Grundstücksmauern werden dann zu Kunstwerken umgestaltet“, so Cloos. Besonders spannend sei es, den Künstlern bei der Arbeit zuzuschauen. Oberbürgermeister Frank Meyer wird die Künstler am 11. Juli vor Ort begrüßen.