Uerdinger Rheinfront

Vom 1. Juli bis 3. September 2017 wird Krefeld-Uerdingen zu einem einzigartigen Ausflugsziel für den ganzen Niederrhein. Strandatmosphäre, historische Rheinfront und urban art machen Uerdingen zu einem besonderen Ort in den Sommerferien. Auf dem Grundstück Am Zollhof 6 entsteht durch Sand, Liegestühle und ein passendes Uerdinger Gastronomieangebot ein ganz neuer Stadtplatz mit Rheinsicht. 15 internationale Street-Art Künstler werden unter der künstlerischen Leitung von Frederike Wouters, FreddArt

Steetpainting, Böden, Wände und Container in eine Rhine Side Gallery verwandeln. Die Rhine Side Gallery ist „Rheinromantik – made in Krefeld“ und bietet über zwei Monate inspirierende Perspektivwechsel.

Die Künstler

Street Art – Von der Industriebrache am Wasser zur Rhine Side Gallery

15 Künstler aus neun Ländern nehmen sich des Areals rund um den Zollhof auf der unteren Werft an. Hierbei entstehen spektakuläre Illusionen, teilweise in 3D Technik ausgeführt, die die Grenze zwischen Realität und Fiktion verschwimmen lassen. So wird das Gelände vom 9. bis 16. Juli zum offenen Atelier

der Street-Art-Künstler. Unter der Leitung von Frederike Wouters von FreddArt streetpainting wählt jeder Künstler vor Ort seine Projektionsfläche auf Hauswand, Bagger, Pflastersteinen, Mauern oder Containern. Inspiriert von der Umgebung lassen die Künstler ihrer Phantasie freien Lauf. Am 9. Juli um 18 Uhr werden die Künstler vom Stadtmarketing und dem Uerdinger Kaufmannsbund begrüßt und bei einem guten Glas Wein öffentlich vorgestellt. Am 15. Juli wird es dann ab 14 Uhr Kurzführungen durch die Gallery geben. In den Tagen davor kann gemütlich vom Liegestuhl aus beobachtet werden, wie die Kunstwerke Form annehmen. www.freddart.de

Kulinarisches

„Made in Krefeld“ sind die beiden Holzhäuser aus denen kühle Getränke, Kaffee und Snacks gereicht werden. Vom Entwurf bis zum letzten Schliff waren nur Krefelder Köpfe und Hände am Werk. Sie bilden einen schönen Rahmen im Hintergrund, um den Blick auf den Rhein, die Street-Art Kunstwerke und die Atmosphäre insgesamt genießen zu können. Die Getränkeversorgung mit nicht alkoholischen

Getränken, Königshofer-Bier „made in Krefeld“ sowie Craft-Beer übernimmt der Uerdinger Kaufmannsbund.

www.uerdingerkaufmannsbund.de

De Cassan – 200 % Italien in Krefeld-Uerdingen

Der Weinfachhandel de Cassan aus Krefeld-Uerdingen bietet mit viel Herzblut und Liebe zum Detail während der Rhine Side Gallery „ehrliche Weine & regionale Delikatessen“

vorwiegend kleiner Erzeugerbetriebe aus ganz Italien.

www.krefeld-wein.de

www.fb.com/weinkrefeld