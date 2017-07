Krefeld. Am Dienstagnachmittag hat Oberbürgermeister Frank Meyer zusammen mit dem Uerdinger Kaufmannsbund die 15 internationalen Künstler in Krefeld begrüßt. „Ihre Kunst ist eine Freude für die Stadt Krefeld. Wir sind sehr geehrt, sie zwei Jahre nach der Wood Galery wieder begrüßen zu dürfen und sind gespannt, was in den nächsten Tagen hier auf dem Gelände passiert“, sagte Meyer zur Begrüßung.

Die Street-Art-Künstler aus neun Ländern toben sich bis zum 16. April auf dem Areal rund um den Zollhof auf der unteren Werft aus. Hauswände, Pflastersteine, Mauern, Wände oder Container: der 3d Kunst sind kaum Grenzen gesetzt. Nach der Fertigstellung des Rheindeichs sei das Steigerfest im vergangenen Jahr ein toller Erfolg gewesen, wie Meyer bei der Begrüßung erzählte. „Die Rhine Side Gallery ist aus der Idee entstanden, nicht nur einen Tag zu feiern, sondern den nächsten Schritt zu machen und in Uerdingen den ganzen Sommer eine Rheinstrandatmosphäre zu erschaffen.“ Dies sei nur mit Hilfe der Uerdinger Vereine, der Hafengesellschaft, dem Chempark und dem Eigentümer des Geländes möglich. „Die Rhine Side Gallery ist ein absolutes Highlight für Krefeld in diesem Jahr“, so Meyer abschließend.