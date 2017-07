Krefeld. Auch in dieser Woche lockt die Rhine Side Gallery Besucher nach Uerdingen. Am Donnerstag, 3. August, grillt der Bürgerverein Uerdingen ab 18 Uhr. Einen Tag später ist ein Gin-Tasting mit Martin Kern geplant, das bei schlechtem Wetter um eine Woche nach hinten verschoben wird. Hier geht es um 19 Uhr los. Mit allerlei Wissenswertem rund um das Thema Gin werden die Gäste mit verschiedenen Gin- und Gin-Tonic-Kombinationen verköstigt und langsam an die Thematik herangeführt. Neben Reginerate-Artisan Gin präsentiert der Jungdestillateur seine neuesten Kreationen, Reginerate-Silk-City Dry Gin und den ersten „echten“ Schlehen-Gin der Welt.

Anmeldungen sind unter freizeit@krefeld.de oder 02151 36601515 erforderlich. Der Kostenbeitrag beträgt 25 Euro.

Am Samstag, den 5. August, spielt ab 18 Uhr das Jazzorchester Muckefuck.