„PflegeHerz24“ bietet in Duisburg und Umgebung ambulante Pflegeleistungen an. Diese werden individuell an die persönlichen Bedürfnisse angepasst.

Herz und Hand, professionelle Pflege und echte Fürsorge: Die Mitarbeiter des Pflegedienstes „PflegeHerz24“ wollen das eine mit dem anderen verbinden. Seit dem 1. Juni 2018 bieten sie in Duisburg und Umgebung ambulante Pflegeleistungen an.

„Eine hochwertige ambulante Versorgung ermöglicht es Betroffenen, in ihrer vertrauten Umgebung zu bleiben“, erklärt Geschäftsführerin Esther Freitag. „Wir bieten Lösungen an, die individuell an die persönlichen Bedürfnisse und Wünsche der Menschen angepasst sind.“

Von der medizinischen Behandlungspflege und der grundpflegerischen Versorgung bis hin zur Unterstützung bei der Haushaltsführung und Strukturierung des Alltags: Das Spektrum des Pflegedienstes ist breit. „PflegeHerz 24“ hilft, wo es nötig ist, auch wenn nicht jede Leistung zu den klassischen Aufgaben eines Pflegedienstes gehört.

Pflegekonzepte, die individuell auf Menschen mit Demenz oder der Situation nach Schlaganfällen ausgerichtet sind, gehören ebenso zum Angebot des Pflegedienstes, so auch die Beratung bei komplementärmedizinischen Behandlungen.

„Wir achten auf höchste Qualitätsstandards der Pflegeleistung“, erklärt die Geschäftsführerin, „und lassen dabei die wichtige Komponente der Menschlichkeit nicht au- ßer Acht“.

Esther Freitag und ihr Team haben auch die Angehörigen im Blick. „Der Eintritt eines geliebten Menschen in die Pflegebedürftigkeit ist oftmals ein einschneidendes Erlebnis, das das gewohnte Leben durcheinander bringt. Wir helfen Angehörigen in dieser Zeit, die Situation zu ordnen und Antworten im großen Feld des Pflege-Alphabets zu finden“, erklärt sie. Dazu könne auch die Beratung bei finanziellen und rechtlichen Aspekten gehören. Außerdem bietet „PflegeHerz24“ ein monatliches Angehörigen-Café an, bei dem sich Betroffene mit anderen Angehörigen austauschen können.

Den Alltag so angenehm wie möglich gestalten

„Das Ziel unserer Arbeit ist die Wahrung der Würde und die Belebung der Seele der Menschen“, sagt Esther Freitag. Und deswegen stehe der Klient mit seiner Biografie, seinem Wesen, seinen Bedürfnissen und Wünschen immer im Mittelpunkt. Soziale, religiöse und kulturelle Besonderheiten würden in die Betreuung und Pflege einbezogen. „Jeder Mensch hat Ressourcen“, sagt die Geschäftsführerin, „und unser Blick richtet sich auf die gesunden Strukturen und nicht auf die Krankheit als Ausgangspunkt der Pflege.“ Der Alltag während der Pflegebedürftigkeit solle so angenehm wie möglich gestaltet werden, damit das Leben weiterhin Freude bereite.

Telefon 0203 93051206

www.pflegeherz24.de

E-Mail: info@pflegeherz24.de