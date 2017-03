Ab einem Einkauf von 350 Euro gibt es 50 Euro geschenkt.

Männern wird des Öfteren nachgesagt, sie hätten es bei der Kleiderwahl viel einfacher als Frauen. „Doch beim Thema Hochzeitsmode kann es auch für die Herren manchmal etwas kniffliger werden als erwartet“, sagt Filialleiter Jürgen Vossen vom „Otten Menswear Outlet“ am Maysweg 3 in St. Tönis. Und genau aus diesem Grund steht er mit seinem Team auch mit fachkundiger Beratung zur Seite. Denn dort bekommen die Herren nun auch alles, was sie zur Heirat brauchen: vom passenden Hochzeitsanzug über schöne Gürtel bis hin zu Westen, Krawatten und Plastrons. „In Kürze werden wir noch Schuhe in unser Sortiment aufnehmen“, sagt Jürgen Vossen.

Im März feiert das „Otten Menswear Outlet“ zudem seinen neunten Geburtstag. Anlässlich dieses Jubiläums sparen die Fabrikverkauf-Kunden nochmals extra: Bei einem Kauf im Wert von 350 Euro bekommt der Kunde 50 Euro geschenkt. „Da kann man also noch mal richtig sparen und zu attraktiven Preisen einkaufen.“

Auf 800 Quadratmetern Verkaufsfläche wird alles geboten, was „Mann“ sich wünscht: Anzüge, Sakkos, Hosen, Jacken, Mäntel, Hemden, Strickwaren und Krawatten bis hin zu Freizeitmode und Accessoires. „Alles in hochwertiger Qualität und zu unschlagbaren Preisen - diese liegen generell 20 bis 30 Prozent unter der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers“, sagt Filialleiter Jürgen Vossen.

Das Sortiment wird den vier Passformen Modern fit, Slim fit, ExtraSlim fit und Comfort fit und im Baukastensystem angeboten, das durch weitere Modelle aufgestockt wurde. Neben der großen Auswahl legt das Team besonderen Wert auf freundliche, fachkundige und persönliche Beratung und steht den Kunden mit umfassendem Rundum-Service zur Verfügung.

Telefon 02151/700081

www.otten-outlet.de