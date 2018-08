Möbel Wehnen am Pastoratsweg begeistert mit komplett neuer Fassade.

Möbel Wehnen steht mit seinen Küchen und Möbeln für Qualität und geschmackvolles Design. Umso wichtiger ist es dem Möbel- und Küchenexperten, dies auch entsprechend nach außen zu präsentieren. Da lag es auf der Hand, die rund 1000 Quadratmeter große Fassade des Möbelhauses am Pastorats-hof 20 wieder auf den neuesten Stand zu bringen. Nun erstrahlt sie nach umfangreichen Baum-maßnahmen in ganz neuem Glanz – passend zum einzigartigen Sortiment des Möbelprofis in Grefrath.

Verkaufsleiter Roland Hegger ist begeistert: „Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Wir sind richtig stolz auf das Flair, das das neue Design ausstrahlt.“ Geschäftsführer Axel Wehnen fügt hinzu:„Die Resonanz, die wir von unseren Kunden bekommen, ist unglaublich. Alle sind vom Umbau begeistert und gratulieren uns zur Modernisierung der Fassade. Wir haben viel Kraft und Mühe investiert.“ Über 250 Fassaden-Platten stecken in der Neugestaltung, welche über die Firma Domico aus Österreich angefertigt worden sind. Die Firma Dammer aus Nettetal hat diese montiert und das neue Logo und die Fassadenwerbung kommen aus dem Hause Hegger Lichtwerbung, ebenfalls aus Nettetal. „Wir sind mehr als zufrieden und freuen uns täglich über die neue Eleganz und den Chic“, sagt der Geschäftsführer.

Zur Feier dieses Anlasses und um den Kunden etwas zurückzugeben, bietet Möbel Wehnen seinen Kunden Preisvorteile der Spitzenklasse. So erhalten diese für ihre neue frei geplante Küche bei einer Granit-Sonder-Aktion eine Arbeitsplatte aus Naturstein. Beim Kauf einer Prisma-Küche bekommen Kunden außerdem eine „Schatzkiste“ mit einem Besteck- und Topfset im Wert von 784 Euro. „Und wir halten eine Vielzahl an interessanten Angeboten in allen Wohnbereichen für unsere Kunden bereit“, berichtet Axel Wehnen. Kunden sind eingeladen, sich ungestört umzuschauen und von bestens geschultem Fachpersonal umfassend beraten zu lassen.

Denn getreu ihrem Motto „Kundenzufriedenheit ist das oberste Ziel“ will Familie Wehnen die Tradition ihres Hauses fortsetzen. Seit über 80 Jahren pflegen die Küchen- und Möbelexperten aus Grefrath diese Philosophie. Das Familienunternehmen löst auch schwierige Aufgaben, macht kreative Beratung möglich und findet originelle Lösungen. „Und unser Service hört mit der Montage noch nicht auf“, sagt der Geschäftsführer. So bietet das Grefrather Traditionsunter-nehmen auch Kücheninspektionen, Nachkaufservice und flexible Finanzierungen an.„Wir wünschen uns für unsere Kunden so viel Komfort wie möglich“, sagt Wehnen. Und das gilt nicht nur für die heimische Küche oder Wohn- und Schlafzimmer, sondern auch für den Service im Möbelhaus.

Telefon 0 21 58 - 40 90

www.moebelwehnen.de