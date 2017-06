Traditionsunternehmen mit 23 Filialen feierte Neueröffnung in Tönisvorst.

Pleines eröffnete am vergangenen Donnerstag, 8. Juni, sein neues Fachgeschäft für Augenoptik und Hörakustik in Tönisvorst. Das Traditionsunternehmen zählt mit seinen 23 Fachgeschäften zu den größten inhabergeführten Augenoptikunternehmen am Niederrhein.

Nun beginnt in der „Apfelstadt“ Tönisvorst ein neues Kapitel der Erfolgsgeschichte des Unternehmens, die vor 60 Jahren begann. 1956 gründete Augenoptikermeister Rolf Pleines Senior sein erstes augenoptisches Fachgeschäft für Brillen und Kontaktlinsen in Mönchengladbach-Rheydt. 60 Jahre später ist unter der Führung seines Sohnes Rolf Dieter Pleines aus einem kleinen Handwerksbetrieb das Unternehmen Pleines Fashion Optik und Hörakustik mit über 100 Mitarbeitern geworden.

„Dieser Erfolg war möglich, weil wir stets unseren Leitwerten treu geblieben sind. Davon ausgehend haben wir unseren Service und unsere Angebote immer weiter ausbauen können“, so Rolf Dieter Pleines.

Man empfindet eine große Verantwortung gegenüber dem guten Sehen und Hören der Kunden. Daher legt man bei Pleines höchsten Wert auf eine kompetente und individuelle Fachberatung. „Unser Ziel sind zufriedene Kunden, die gerne wiederkommen. Einen Kunden zum Kauf zu überreden, ist nicht unser Stil. Er soll sich selbst für unsere Qualität entscheiden“, so Rolf Dieter Pleines weiter.

Optik und Hörakustik – ineinem Geschäft vereint

Seit 60 Jahren vertrauen die Kunden Pleines Fashion Optik & Hörakustik. Nun können sich auch die Menschen in Tönisvorst von der Kompetenz für besseres Sehen und Hören überzeugen lassen. Starke Marken – echter Style, außergewöhnlicher Service und eine große Auswahl. Das erleben die Kunden jetzt bei Pleines an der Hochstraße 2 in Tönisvorst.

Pleines Hörakustik überzeugt darüber hinaus mit einer Zufriedenheits- und Bestpreisgarantie und lädt die Kunden ein, modernste Hörgeräte vor dem Kauf zu Hause unverbindlich zu testen. Damit am Ende der individuellen Beratung für jeden Kunden das perfekte Hörgerät gefunden wird, werden die Messungen bei Pleines Hörakustik im modernen Audiocentro durchgeführt.

Selbstverständlich erwarten die Kunden zur Eröffnung außergewöhnliche Eröffnungsangebote für Brillen- und Hörgeräteträger, die sich lohnen. Das Team um Augenoptikermeisterin Nadja Glöck freut sich auf ihren Besuch und berät sie gerne ausführlich. Natürlich werden auch kostenfreie Hör- und Sehtests angeboten.

Pleines Kontakt:

Pleines Fashion Optik & Hörakustik, Hochstraße 2, 47918 Tönisvorst, Telefon: 0160/4487506, E-Mail toenisvorst@pleines.de.

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr, Samstag 9 bis 14 Uhr.

www.pleines.de