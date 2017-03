Die neuen Kollektionen sind da

Am 25. März geht sie los - die „Draußen-Zeit“ bei Möbel Klauth in St. Tönis: Nils und Ole Klauth eröffnen die Gartenmöbel-Ausstellung – mit Kollektionen renommierter Hersteller für jede Fläche – vom Balkon bis zur großzügigen Terrasse.

Hochwertige, moderne Sitzgelegenheiten bieten die Firmen Cane-line (Dänemark) oder Outbag. Die Cane-line-Designer entwickeln Modelle in klaren Linien – platzsparend oder im Lounge-Design. Die wasser- und wetterfesten Möbel aus hochwertigen textilen Materialien sind wasserabweisend, „das Material wird einfach nur kurz abgewischt“, so Ole Klauth.

Outbag bietet junge und bunte Lösungen für jeden Raum – vom platzsparenden Hocker über einen Einzelsessel bis zum voluminösen Sitzsack. Ein idealer Ort zum Chillen ist die großzügig bemessene Hängematte von Fatboy.

Die Firma „Stern Garten- und Freizeitmöbel“ bietet ein vielfältiges und extrem variables Sortiment an Tischgestellen, -platten und Sitzmöbeln. Die Kunden können ihre Outdoor-Ausstattung individuell kombinieren – mit Gestellen aus Aluminium oder Edelstahl, die in verschiedensten Farben beschichtet sind. Dazu gibt es verschiedene Tischplatten – aus Naturstein, Keramik, Teak, Old Teak oder Glas. Die Größen variieren von einem Tisch in 80 x 80 cm bis zu 2,5 x 1 Meter – vielfach sind auch Ausziehlösungen möglich. Das Material Silverstar ist kratzfest, hitze-, kälte- und UV-beständig.

Wenn die Sonne so richtig knallt, ermöglichen die Firmen Weißhäupl und Glatz Sonnenschutz-Lösungen: „Sie bieten eine breite Palette an Sonnenschirme – vom Freiarmschirm mit Fuß bis zu einer Haltekonstruktion, die an die Hauswand montiert wird, rund, quadratisch oder rechteckig, in Naturtönen und fröhlich-bunt“, so Nils Klauth. Beliebt sind die Freiarm-Schirme ohne störenden Schirmmast mitten im Sitz- und Tisch-Ensemble. Die Schirme sind im Winkel flexibel verstellbar, leicht schwenkbar und dank eines leichtgängigen Kurbelmechanismus einfach aufzuspannen.

Möbel Klauth steht auch im Innenbereich für design-orientierte Möbel von der Küche bis zum Kinderzimmer. Das Unternehmen bietet u.a. eine vielseitige Küchen-Ausstellung mit rund 20 Musterküchen renommierter Hersteller für verschiedene Koch-Ansprüche und Raum-Möglichkeiten. Die Möbel-Fachleute planen die Küchen individuell für jedes Budget.

Eröffnung Gartenmöbelausstellung:

25. März 2017, 10 bis 16 Uhr

Möbel Klauth, Maysweg 15, Tönisvorst.

www.moebel-klauth.de

info@moebel-klauth.de

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 10 bis 18.30 Uhr

Samstag 10 bis 16 Uhr.