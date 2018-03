Eine gute Ernährung - gepaart mit regelmäßigem Sport - ist geradezu ideal, um den Körper in Form und in Schwung zu bringen. Gerade jetzt, im Frühjahr, sind gesunde Alternativen zu bekannten Sünden gefragt. Gut und ernährungsbewusst zu kochen, macht mit der Küche namens „fit for fun“ sogar richtig Spaß. „Zutaten“ für diesen Bereich mit Wohlfühl-Charakter und Spaßfaktor gibt es bei „Küche & Co“ auf der Hülser Straße in Krefeld. Da ist die Bezeichnung bereits Programm.

„Bei unserer neuen Kooperation mit ,fit for fun`, dem Magazin für Fitness, Sport, Abnehmen und gesundes Essen, wird die Wohnung zum Fitness Center in Sachen Kochen“, berichtet Ralf Piefrement, Inhaber von Küche & Co. „Für ernährungsbewusstes Garen brauchen wir nicht nur jede Menge frische Zutaten, sondern auch die perfekte Küche, die uns hilft, besser und vor allem öfter zu kochen.“

Vitaminschonend garen

Denn wer selbst zu Kochtopf und Messer greife, ernähre sich auf jeden Fall gesünder, sagt der Fachmann. Zwei Einbaugeräte sind für ihn ein absolutes Muss, wenn es um gute Ernährung geht: „Der Backofen mit Dampfgarfunktion und die Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh.“

Das Garen mit heißem Dampf sei besonders schonend, berichtet er. „Die Vitamine bleiben im Gemüse, die natürlichen Aromen ebenso und die Farbe der Lebensmittel auch. Das Auge isst schließlich mit. Fischgerichte gelingen auf diese Weise auch besonders gut.“ So agieren die Profis, sagt Ralf Piefrement. „Bei uns ist es auch bezahlbar“, und bezieht in das „uns“ Ehefrau Susen mit ein, die mit ihm im Geschäft tätig ist.

Lebensmittel bleiben länger frisch

Außerdem gehöre in eine moderne Küche der Kühlschrank, der zwei Boxen besitzt, in denen Obst und Gemüse nahezu taufrisch lagern. „Die Temperatur liegt in diesen Bereichen bei fast null Grad. Die Lebensmittel halten sich auf diese Weise bis zu dreimal länger als im herkömmlichen Kühlschrank mit etwa sieben Grad.“ Dies bedeute auch, dass der tägliche Einkauf nicht mehr erforderlich sei. „Das ist besonders gut für Berufstätige mit wenig Zeit.“

Accessoires in der Küche für Gesundheitsbewusste sind die Armatur mit ausziehbarer Brause für das schonende Säubern der Zutaten und der Wok. Er passt mit einer Halterung auf jedes Kochfeld. Ihn gibt es mit Deckel und Abtropfgitter. „Mit dem Wok gelingen gesunde Gemüsepfannen und leichte asiatische Gerichte.“

Und wer mag, kann auch eine Dockingstation fürs Tablet haben. „Vielleicht reicht die Zeit für ein paar Übungen nach Anleitung, während das Gemüse gart“, sagt der Inhaber von „Küche& Co“ und lacht.

