Große Neueröffnung von vier Autohäusern am 28. Januar 2017

Das neue Jahr bringt Veränderungen und neue Perspektiven für den lokalen Automarkt. Die Aachener Autofamilie Thüllen hat zum Jahreswechsel mehrere Autohäuser von ortsansässigen Kfz-Firmen übernommen und etabliert sich am linken Niederrhein als neuer Hyundai-Vertragspartner. Die neugegründete Auto Thüllen Niederrhein GmbH & Co. KG hat ihren Hauptsitz in Krefeld an der Oberdießemer Straße (ehemals Autopark Rath) und betreibt drei weitere Autohäuser als Filialbetriebe in Kempen, Krefeld-Bockum und Moers (ehemals Fa. Hülsemann).

Auto Thüllen ist ein in der dritten Generation familiengeführtes Unternehmen, hat seinen Stammsitz in Aachen und blickt auf eine fast hundertjährige erfolgreiche Firmengeschichte zurück. Als Vertragshändler der Marken Hyundai, Opel und Peugeot bietet Auto Thüllen am Stammsitz in Aachen und in seinen Niederlassungen in Baesweiler und Jülich das komplette Leistungsangebot eines modernen Autohauses — vom klassischen Fahrzeugverkauf und -service über die eigene Autovermietung bis zum Internet-Angebot.

Für das zukunftsorientierte Unternehmen bedeute die Expansion an den Niederrhein mit dem Worten des Geschäftsführers Esko Thüllen „...die Möglichkeit, unsere langjährige Erfahrung als Hyundai-Vertragspartner jetzt auch den Hyundai-Kunden am Niederrhein anbieten zu können. Dabei legen wir besonderen Wert auf Kontinuität und die Pflege der gewachsenen Kundenbeziehungen durch die angestammten Mitarbeiter, die wir zum großen Teil übernehmen konnten.“

Hyundai-Kunden vom Niederrhein werden ihre gewohnten Ansprechpartner und viele bekannte Gesichter wiederfinden. Die vier neuen Thüllen-Autohäuser bietet 35 engagierten Mitarbeitern einen Arbeitsplatz — und mit insgesamt 8 Auszubildenden wird auch an die Zukunft gedacht.

Qualität, guter Service und verkehrsgünstige Lage in der nahen Umgebung kommen den Kunden genau so entgegen wie das umfassende Angebot, das das Auto-Thüllen-Team am Niederrhein präsentiert:

• Das komplette Leistungsangebot der Marke Hyundai:

Neuwagen-Modelle, autorisierter Markenservice, Original Teile und Zubehör,

• ein großes Gebrauchtwagenangebot,

• Finanzierungs- und Leasingangebote,

• Versicherungsangebote des Thüllen-Versicherungsdienstes und

• Mobilitätsservice

bieten allerbeste Voraussetzungen für den erfolgreichen Start der Thüllen-Teams an den neuen Standorten.

Jörg Förderer, Verkaufsleiter von Auto Thüllen Niederrhein, Serviceleiter Ralf Rothkranz und ihr ganzes Team freuen sich darauf, ihre Kunden und alle Besucher willkommen zu heißen und die neuen Autohäuser vorzustellen – bei der großen Neueröffnung am 28. Januar 2017.



Neben der Deutschland-Premiere des neuen Hyundai i30 und der vielseitigen Neuwagenauswahl der Hyundai-Modellpalette erwarten attraktive Eröffnungsangebote die Gäste, und natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Auto Thüllen — Daten...

1919 Gründung durch die Brüder Franz und Nikolaus Thüllen Opel

seit 1929 Vetragshändler

seit 2003 Peugeot-Vetragshändler

seit 2005 Hyundai-Vetragshändler

...und Fakten

• 5 leistungsstarke Automobil-Unternehmen

• 3.200 Fahrzeugverkäufe p.a.

• 29.000 Werkstattaufträge p.a.

• 50 Mio. € Jahresumsatz

• Vertragspartner der Marken Opel, Peugeot, Hyundai, Chevrolet und Saab

• Autovermietung mit einer Flotte von 200 PKW und Transportern

(Angaben für das Geschäftsjahr 2015)

Kontakte

Geschäftsführer: Esko Thüllen, Tel. (0241) 9440-433

Marketing/PR: Elfi Donners, Tel. (0241) 9440-424

Internet: www.thuellen.de