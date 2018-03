Ein runder Geburtstag ist wahrlich ein Grund zu feiern. Also seien Sie dabei! Denn das Otten Menswear Outlet ist bereits seit zehn Jahren am Maysweg 3 in St. Tönis für seine Kunden da und läutet deswegen ab sofort die „Feierwochen“ ein.

„Fabrikverkauf-Kunden profitieren jetzt nochmals extra: bei einem Kauf von 350 Euro bekommt der Kunde 50 Euro geschenkt. Hier kann man also noch mal richtig sparen und zu attraktiven Preisen einkaufen“, ist sich Filialleiter Jürgen Vossen sicher.

Auf 800 qm Verkaufsfläche wird alles geboten, was „Mann“ sich wünscht: Anzüge, Sakkos, Hosen, Jacken, Mäntel, Hemden, Strickwaren und Krawatten bis hin zu Freizeitmode, Accessoires und auch Schuhen. Alles in hochwertiger Qualität und zu unschlagbaren Preisen - diese liegen generell 20 bis 30 Prozent unter der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Das Sortiment wird in vier Passformen, von X-Slim bis Comfort Fit, und im Baukastensystem angeboten, das durch weitere Modelle aufgestockt wurde. Neben der großen Auswahl legt man hier besonderen Wert auf freundliche und persönliche Beratung und steht den Kunden mit umfassendem Rundum-Service zur Verfügung.

Perfektes Hochzeitsoutfit

Doch nicht nur Geburtstage werden gefeiert, in den Frühlingsmonaten stehen vor allem Hochzeiten hoch im Kurs. Wie gut, dass das Otten Menswear Outlet den Herren auch bei diesem Thema mit fachkundiger Beratung zur Seite steht und alles anbietet, was sie zur Heirat benötigen: vom passenden Hochzeitsanzug über schöne Gürtel bis hin zu Westen, Krawatten, Plastrons und den passenden, schicken Schuhen.

Otten Menswear Outlet

Maysweg 3, 47918 Tönisvorst

Telefon 02151/700081

www.otten-outlet.de