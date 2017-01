Beste Zeit für Schnäppchenjäger am Maysweg 3.

Platz da für die neue Frühjahrsware! Auch wenn die Temperaturen derzeit noch winterlich sind, denkt man in der Modebranche schon an das kommende Frühjahr. Darum purzeln auch im „Otten Menswear Outlet“ in St. Tönis, Maysweg 3, derzeit gewaltig die Preise. „Wir haben unsere Ware teilweise um bis zu 70 Prozent von der unverbindlichen Preisempfehlung reduziert“, erklärt Filialleiter Jürgen Vossen. Denn mit Beginn des Jahres startet auch der Winterschlussverkauf.

Das heißt nichts anderes, als dass jetzt die beste Zeit für Schnäppchenjäger angebrochen ist. Absolut attraktive Angebote und eine große Auswahl sorgen für Spaß beim Einkauf. Schließlich wurde in allen Abteilungen reduziert (ausgenommen Baukastensystem).

Modische Anzüge in bester Qualität gibt es beispielsweise schon ab 99,95 Euro, schicke Hemden werden ab 9,95 Euro angeboten. Doch neben der großen Auswahl legt man im „Otten Menswear Outlet“ besonderen Wert auf persönliche, freundliche und fachkundige Beratung und bietet den Kunden einen umfassenden Rundum-Service an. Auf 800 Quadratmeter Verkaufsfläche wird alles geboten, was „Mann“ sich wünscht: Anzüge, Sakkos, Hosen, Jacken, Mäntel, Hemden, Strickwaren und Krawatten bis hin zu Accessoires. Alles in hochwertiger Qualität und zu Preisen, die generell 20 bis 30 Prozent unter der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers liegen.

Das Sortiment wird in „comfort fit“, „modern fit“, „slim fit“, „extra slim fit“ und im Baukastensystem angeboten, das durch weitere Modelle aufgestockt wurde.

Telefon 02151 - 700081

www.otten-outlet.de