In der Studie Wohnatlas 2018 zeigt das Unternehmen auf, wie groß die Preisdifferenz zwischen Neu- und Altbauten ist.

Der Postbank Wohnatlas 2018 ist da. Er stellt die Trends am Immobilienmarkt vor und analysiert, wie sich Preise und Kaufverhalten zukünftig entwickeln werden. In Krefeld fällt vor allem die Preisdifferenz zwischen Neu- und Altbau ins Auge. Bundesweit sind die Immobilienpreise im vergangenen Jahr inflationsbedingt um 5,5 Prozent angestiegen.

Auch in Krefeld übersteigt die Nachfrage nach Wohneigentum das Angebot deutlich: Die Immobilienpreise haben sich hier um 4,2 Prozent verteuert, Inflation einberechnet, wie der Postbank Wohnatlas 2018 zeigt. Krefeld gehört der Untersuchung zufolge außerdem zu den zehn deutschen Städten mit der größten Preisdifferenz zwischen Neubau und Bestandsimmobilie. Die Ersparnis beim Kauf eines Altbaus im Gegensatz zum Neubau beläuft sich bei einer 70-Quadratmeter-Wohnung durchschnittlich auf etwa 136 000 Euro. Damit belegt Krefeld bundesweit Platz acht, was die Preisdifferenz zwischen Neu- und Altbau beim Immobilienkauf betrifft.

Hoher Anteil von Altbauten mit Baujahr vor 1979

„Die hohe Preisdifferenz zwischen Neubau- und Bestandsimmobilien in Krefeld erklärt sich vor allem durch den hohen Anteil ‚echter’ Altbauten mit Baujahr vor 1979. Die machen in Krefeld drei Viertel des gesamten Wohnungsbestands aus“, erklärt Ralf Palm von der Postbank.

„Zu beachten ist bei diesen vermeintlichen Schnäppchen, dass die Objekte häufig saniert oder zumindest aufwendig renoviert werden müssen. Wer diese Kosten bei der Finanzierung aber realistisch mit einplant, für den kann ein Altbau eine lohnenswerte Investition sein, wenn die Gesamtsumme aus Kaufpreis, Nebenkosten und Sanierungskosten zum persönlichen Finanzierungsrahmen passt.“

Beim Kauf einer Immobilie sollte außerdem die zukünftige Preisentwicklung mit berücksichtigt werden. Die Postbank prognostiziert für Wohnungspreise in Krefeld bis 2030 jährlich einen leichten Rückgang um 0,98 Prozentpunkte. „Von einem ‚Platzen der Immobilienblase’, vor der vermeintliche Marktkenner immer mal wieder warnen, kann also keine Rede sein“, heißt es vonseiten der Postbank.

Die Preisstabilität kommt Eigenheimbesitzern zugute, die über einen Verkauf ihrer Immobilie nachdenken. Sie haben also keinen Zeitdruck, weil die Risiken eines Wertverlustes in den nächsten Jahren gering sind. Auf der anderen Seite sind aber auch keine weiteren Wertsteigerungen zu erwarten. Krefeld ist dem Postbank-Wohnatlas zufolge keine Trendregion, in der Bevölkerung und Nachfrage in naher Zukunft wachsen.