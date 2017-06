Körperverletzung: Beamte ermitteln jetzt gegen Krefelder Kollegen.

Krefeld. Bei einer privaten Geburtstagsfeier in der Gaststätte der Kleingärten Baackeshof ist es in der Nacht zu Sonntag, gegen 0.50 Uhr, zu verbalen Streitigkeiten gekommen, die in einer heftigen Schlägerei endeten. Darin verstrickt war auch ein 49-jähriger, privat an der Feier teilnehmender Polizeibeamter. Dieser schubste eine 50-jährige Frau, die sich dabei den Kopf stieß und das Bewusstsein verlor.

Daraufhin soll sich ein weiterer Gast (46) in das Geschehen eingemischt haben, worauf der 49-Jährige versuchte, diesem mit einem Besteckmesser in den Bauch zu stechen. Der Stich verfehlte den 46-Jährigen knapp, er trug aber eine oberflächliche Verletzung davon. Anschließend schlug der 46-Jährige dem Polizisten mit einer Getränkeflasche auf den Kopf. Dieser erlitt eine Platzwunde und konnte so überwältigt werden.

49-Jähriger soll die Einsatzkräfte beleidigt und bedroht haben

Die eintreffenden Einsatzkräfte beleidigte und bedrohte deren Kollege massiv. Während die verletzte Frau in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, wurde der 49-Jährige ambulant behandelt und anschließend in Polizeigewahrsam genommen. Er wurde nach den Vernehmungen der anderen an der Schlägerei Beteiligten und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in den Sonntagnachmittagsstunden entlassen.

Aus Neutralitätsgründen ermittelt jetzt das Polizeipräsidium Mönchengladbach gegen den Krefelder Polizisten. ckd