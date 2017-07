Krefeld. Am Dienstagabend konnten die Krefelder direkt mit Rainer Furth in Kontakt treten. Der Polizeipräsident hat sich in einer Facebooksprechstunde den Fragen interessierter Bürger gestellt. "Wir sind sehr zufrieden mit dem Ablauf. Insgesamt haben wir an dem Abend rund 10.000 Personen erreicht und cirka 50 Hauptfragen beantwortet", so das Resümee von Polizeisprecher Daniel Uebber.

Die Online-Veranstaltung steht unter dem Thema Präsenzkonzept Innenstadt: Die Polizei Krefeld versucht seit Anfang Februar mit höherer Präsenz und gezielten Aktionen die Sicherheit in der Krefelder Innenstadt zu verbessern. Während der Sprechstunde zeigt sich, dass Sicherheit tatsächlich das maßgebliche Thema für die Krefelder ist. Allerdings nicht nur in der Stadtmitte: Kaum eine Frage beschäftigt sich mit dem Präsenzkonzept Innenstadt. Vielmehr wollen die Krefelder wissen, was die Polizei für die Sicherheit in ihrem Stadtteil, in ihrer Straße macht. Viele Fragen gehen detailliert auf spezielle Situationen in den Stadtteilen ein, etwa Probleme mit Jugendlichen in Hüls oder vermehrte Einbrüche in Fischeln.

Ein weiterer Themenschwerpunkt in der Sprechstunde ist die Verkehrssituation in der Stadt, besonders die Sicherheit von Schulkindern und die zunehmende Aggressivität im Straßenverkehr. Die Polizei antwortet auf die einzelnen Fragen recht detailliert und untermauert ihre Positionen häufig mit Statistiken. Dafür stehen Polizeipräsident Rainer Furth während der Sprechstunde Berater zur Seite, die ihn mit Daten versorgen. "Die Facebooksprechstunde war ein erster Test, aus dem wir unsere Lehren ziehen. Insgesamt ist das Fazit positiv, daher wird es so eine Veranstaltung sicherlich nochmal geben", sagt Uebber. Wer die Sprechstunde im Detail nachlesen möchte, kann dies auf der Facebookseite der Polizei Krefeld.

Die WZ hat einige ausgewählte Fragen und Antworten zusammengestellt:

Ein Bürger möchte wissen, warum die Polizei nur die Sicherheit in der Innenstadt thematisiert. In Hüls gebe es große Probleme mit feiernden Jugendlichen.

Antwort Rainer Furth: Wir sind in der Vergangenheit häufiger von Bürgerinnen und Bürgern sowie von Bürgervereinen darauf angesprochen worden, dass sie sich vor allem in der Innenstadt „nicht mehr sicher fühlen“. Wir nehmen die Sorgen der Bürger sehr ernst und haben unser Handeln dementsprechend angepasst und die Präsenz in der Innenstadt erhöht. Wir sind in anderen Stadtteilen selbstverständlich auch präsent. Auch die Problematik mit den Jugendlichen in Hüls ist uns bekannt. Wir sind dort regelmäßig, sowohl mit dem Bezirksdienst, als auch mit dem Streifendienst präsent.