Nachdem bei der Polizei Krefeld Anrufe wegen eines Messerstechers eingingen, gibt ein Polizeisprecher nun Entwarnung.

Krefeld. Der Schockmoment an der Haltestelle am Nordwall, war wohl doch nicht so schockierend. Das bestätigt Polizeisprecher Daniel Uebber gegenüber unserer Redaktion. Gegen 13 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein. Die Anrufer berichteten von einem Mann, der mehrere Fahrgäste mit einem Messer bedroht haben soll.

Wie die Polizei mitteilt, stieg nach derzeitigem Erkenntnisstand, gegen 12:40 Uhr, eine Gruppe Jugendlicher an der Haltestelle Westpark in den Bus der Linie 057 in Fahrtrichtung Hauptbahnhof ein. Kurz vor der Haltestelle am Nordwall gerieten sie mit einem 27-jährigen Mann in einen zunächst verbalen Streit, anschließend kam es zu einer kleineren Rangelei.

Ein Zeuge alarmierte die Polizei und teilte mit, der Mann habe ein Messer bei sich und würde, so wörtlich, "auf Leute einstechen". Vom Schlimmsten ausgehend waren daraufhin mehrere Streifen- und Rettungswagen im Einsatz.

"Alles halb so wild", erklärt die Polizei nun. Die Beamten konnten den Beschuldigten noch im Bus antreffen. Sie nahmen ihn vorläufig fest und mit zur Wache. Dabei leistete der Mann keinen Widerstand. Ein Messer konnten die Beamten nicht bei ihm finden. Im Bus war niemand verletzt. Um kurz vor 13 Uhr rückten die Streifenwagen wieder vom Nordwall ab. red