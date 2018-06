Ein herrenloser Koffer in einer Sparkasse in Krefeld sorgt am Dienstag für Aufregung. Die Polizei sperrte den Bereich komplett ab.

Krefeld. Ein herrenloser Koffer in der Sparkasse an der Marktstraße hat am Dienstagnachmittag einen Einsatz der Polizei in Krefeld ausgelöst.

Wie die Polizei berichtete, hatte ein Kunde offenbar einen Koffer vergessen oder bewusst zurückgelassen. Der Mann war für die Polizei nicht erreichbar. Die Sparkasse wurde sicherheitshalber geräumt, ein Experte des Landeskriminalamtes angefordert, um den Koffer fachmännisch und gefahrlos zu durchsuchen.

Die Polizei erwartet ihn voraussichtlich gegen 17.30 Uhr. Der Umkreis wurde gesperrt, für sämtliche Verkehrsteilnehmer, auch für Fußgänger. red