79 Mal werden Beamte im Jahr 2017 angegriffen, beleidigt oder bedroht. Die Hälfte der Täter stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss.

Nie gab es in Nordrhein-Westfalen mehr Bewerber für eine Ausbildung bei der Polizei. 11200 junge Menschen haben sich 2018 für einen Beruf bei den Ordnungshütern beworben. Dass der Umgangston im Alltag rauer geworden ist, scheint viele nicht abzuschrecken. Dabei sind die Beamten immer öfter auch Angriffen und Beleidigungen ausgesetzt. 2017 verzeichnete die Krefelder Polizei laut einer internen Befragung insgesamt 52 Beleidigungen, 16 Körperverletzungen, sieben gefährliche Körperverletzungen und vier Bedrohungen. Wie gefährlich ist der Beruf für Polizisten in Krefeld geworden? Wie gehen die Beamten mit der Situation um?

Im „Bundeslagebild 2016“, das das Bundeskriminalamt (BKA) im vergangenen Jahr veröffentlicht hat, wird in der Gesamtbewertung ein ernstes Fazit gezogen: Die Indikatoren zeigten ein „gestiegenes Ausmaß der gegen Polizeibeamte gerichteten Gewalthandlungen.“ Für das Jahr registrierte das BKA bundesweit 24 362 Fälle von Widerstandshandlungen gegen die Staatsgewalt, elf Prozent mehr als 2015. Zudem verzeichnete das Bundeskriminalamt für 2016 insgesamt 37 081 Gewalttaten gegen Polizeibeamte, sei es physischer oder verbaler Natur.

Sieben Polizisten werden bei Einsätzen gefährlich verletzt

Polizeipräsident Rainer Furth nennt für 2017 genauso viele Widerstandshandlungen in Krefeld wie in 2010. Und das, obwohl seine Beamten seit etwa zwei Jahren mit dem Präsenzkonzept Innenstadt noch mehr in die Problembereiche hineingingen und damit die Wahrscheinlichkeit gestiegen sei, dass sie in konfrontative Situationen gelangen könnten – sei es im Umfeld der Wohnungsprostitution, den Milieus mit den Problemimmobilien, beim Gebaren mancher junger Männer in Gruppen. Furth sagt: „Wir hatten 140 Widerstandshandlungen in 2017 – trotz unserer erhöhten Präsenz und vermehrten Aktionen. Das bewerte ich positiv.“

Seit 2008 führt er die Krefelder Polizei. Als Kläger gegenüber der Politik tritt er nicht auf. „Professionelles und konsequentes Einschreiten der Polizei mit ausreichendem Personal scheint der richtige Weg zu sein, um Widerständen und Respektlosigkeiten zu begegnen. Die Polizei hat vieles selbst in der Hand.“

„Heute können wir quasi zu jeder Tageszeit in eine körperliche Auseinandersetzung geraten.“

Wolfgang Lindner, Leiter Wache Süd

Wie kommen die Zahlen zustande? Furth: „Wir haben genau analysiert, Widerstand ist nur ein kleiner Teil der Straftaten, die im Zusammenhang mit dem Thema Gewalt gegen Polizeibeamte genannt werden. Das Deliktfeld ist also umfassender, beginnt mit Respektlosigkeiten und setzt sich fort zum Beispiel mit Beleidigungen, einfachen und gefährlichen Körperverletzungen, Nötigungen und Freiheitsberaubungen.“ In Zahlen: Hat der Respekt gegenüber der Polizei allgemein abgenommen? Vielleicht nicht in den letzten fünf bis zehn Jahren. Aber blickt man mehrere Jahrzehnte zurück wie Wolfgang Lindner, der Leiter der Polizeiwache Süd an der Hansastraße, so fällt eine Veränderung auf: „Es ist heute gravierend anders als noch in den 70er- oder 80er-Jahre. Der respektvolle Umgang hat abgenommen, aber nicht nur gegenüber Polizisten. Früher gab es für uns mal eine Kneipenschlägerei am Wochenende oder Fälle von häuslicher Gewalt. Heute können wir quasi zu jeder Tageszeit in eine körperliche Auseinandersetzung geraten.“