Polizei warnt vor Trickbetrügern am Telefon

Krefeld. In den vergangenen Tagen hat sich ein Trickbetrüger mehrfach am Telefon als Polizist ausgegeben und versucht, an vertrauliche Informationen von Senioren zu gelangen. Am Freitagnachmittag meldete sich ein Mann telefonisch bei einer 89-jährigen Krefelderin und gab sich als Polizist aus. So versuchte der Mann, Informationen über ihre Konten zu erlangen. Auch heute rief ein Mann bei einer älteren Dame an und gab sich als Polizist aus. Dieser Mann versuchte ebenfalls, an Kontodaten zu gelangen. In beiden Fällen riefen die älteren Damen bei der Polizei an, um die Echtheit des Anrufs zu kontrollieren.