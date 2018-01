Krefeld. Am Freitagvormittag haben mehrere Krefelder einen Anruf von einer falschen Polizistin erhalten. Die Senioren bemerkten den Trick und informierten die Polizei, sodass kein Schaden entstand.

Die Betrügerin gab sich in allen Fällen als "Frau Müller" von der Polizei aus. Während des Telefonats erkundigte sie sich laut dem Polizeibericht unter anderem nach Vermögenswerten. Zudem zeigten die Telefone in einigen Fällen die Rufnummer 110 an.

Alle Senioren bemerkten den Trick, beendeten das Gespräch und verständigten die echte Polizei.