Krefeld. Am Montagabend haben zwei Krefelderinnen unabhängig voneinander Anrufe von falschen Polizisten erhalten. Zwischen 19:50 Uhr und 21:15 Uhr gab der angebliche Polizist gegenüber den beiden Frauen (79 und 81 Jahre) an, dass er von der Kriminalpolizei sei. Man habe eine Tasche mit einer Waffe gefunden und es bestehe ein direkter Zusammenhang zu den Frauen.

In einem Fall hat der angebliche Polizist darum gebeten, die ältere Dame zur Klärung des Sachverhalts in deren Wohnung aufsuchen zu dürfen. Die Telefone zeigten jeweils die Rufnummer 01110 an. Beide Frauen fanden den Anruf verdächtig, beendeten das Gespräch und verständigten umgehend die echte Polizei.