Illegal in Deutschland: Nach einem Einsatz werden die Beamten in einem Asylheim an der Oppumer Straße in Krefeld fündig.

Krefeld. Der Donnerstag beginnt für 160 Krefelder Polizisten früh, sehr früh. Gegen 6 Uhr rücken die Beamten zur kommunalen Flüchtlingsunterkunft an der Oppumer Straße aus. Ihr Ziel: Personalien überprüfen. „Es hat sich bei dem Einsatz um eine Routinekontrolle gehandelt“, sagt Daniel Uebber. Der Polizeisprecher räumt aber auch ein, dass den Beamten Hinweise vorlagen, dass dort mit Diebesgut sowie Drogen gehandelt werden soll und sich zudem einige Personen in dem Asylheim illegal in Deutschland aufhalten.

Tatsächlich bewahrheitet sich nur der letzte Hinweis. Von 52 Männern, die momentan in der Einrichtung leben, nehmen die Polizisten zwei im Alter von 22 und 30 Jahren fest. Sie können sich nicht ausweisen und stehen somit unter dem Verdacht des illegalen Aufenthalts. „Wir haben die beiden Männer aber nicht zeitgleich festgenommen“, sagt Uebber.

Einer wurde morgens bei der Kontrolle in Gewahrsam genommen, während der Zweite, der erst später in die Unterkunft zurückkehrte, gegen Mittag festgenommen wurde. Das Ausländeramt, das ebenfalls vor Ort gewesen ist, hatte die beiden mitgenommen, vernommen und dem Haftrichter vorgeführt. Dieser entscheidet nun über eine mögliche Abschiebehaft.