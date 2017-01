Der Achtjährige, der am Dienstag von einem Auto erfasst wurde, schwebt weiterhin in Lebensgefahr.

Krefeld. Die Ermittlungen der Polizei zur Ursache des Unfallhergangs an der Kreuzung Am Schicksbaum/An Zehntheister/Ortmannsheide dauern weiter an. Ein Sachverständiger hat den Unfallort in Augenschein genommen. Zeugen haben sich bei der Polizei gemeldet, die Auskunft über den Unfallhergang geben konnten. Der Zustand des lebensgefährlich verletzten Jungen, der am Dienstagmorgen vom Auto einer 50-jährigen Frau beim Überqueren der Straße erfasst worden war, ist nach Angaben der Polizei weiterhin kritisch.

Die Ordnungshüter werden nach eigenen Angaben den Kreuzungsbereich durch Vertreter der Verkehrsdirektion in Augenschein nehmen und auf mögliche Gefahrenstellen hin überprüfen lassen. Generell sei der Bereich aber trotz vieler Schulkinder, die von Schicksbaum aus kommend die mehrspurige Kreuzung zu Fuß oder mit dem Fahrrad passieren müssen, kein Unfallschwerpunkt. Dies kann die Polizei versichern, auch wenn die Unfallzahlen für das Jahr 2016 noch bis Ende Februar unter Verschluss bleiben werden.

In der Verkehrsunfallstatistik zählte die Polizei 85 Unfälle mit Kindern. Gemeinsam mit Menschen älter als 65 Jahre (133 Unfälle) sind Kinder im Straßenverkehr besonders gefährdet. Auch deshalb legt die Polizei in diesem Jahr das Augenmerk auf Maßnahmen zur Verkehrserziehung.

2015 ereignete sich 150 Meter weiter ein tödlicher Unfall

Nach Erkenntnissen der Beamten geschehen die meisten Unfälle mit Kindern beim Überqueren der Fahrbahn. Um Kinder früh auf die Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam zu machen, beginnt die Verkehrserziehung bereits in den Kindertagesstätten und wird in den Grundschulen fortgesetzt. „Gerade im Grundschulalter sollten Eltern mit ihren Kindern den Schulweg abgehen“, sagt Polizeisprecherin Katrin Wentker. Später könnten die Kinder dann gemeinsam zur Schule gehen. An besonders gefährlichen Verkehrsbereichen setzen Schulen – meist in unmittelbarer Nähe zum Eingangsbereich – auf die Hilfe von Schülerlotsen. Die Verkehrserziehung der Polizei setzt nach den Sommerferien bei den Schülern der 5. Klassen wieder an.

In der dunklen Jahreszeit sollten Schüler helle Kleidung und wenn möglich auch Reflektoren tragen, um für andere Verkehrsteilnehmer gut sichtbar zu sein. Ab Herbst erhöht die Polizei zudem ihre Schulwegskontrollen und achtet dabei auf das richtige Verhalten aller Verkehrsteilnehmer. Sie steht als Ansprechpartner zur Verfügung.

An der Straße Am Schicksbaum war es im April 2015 an der Kreuzung zu Am Kempschen Weg – nur rund 150 Meter vom Unfallort am Dienstag entfernt – zu einem tödlichen Unfall gekommen. Damals war eine 16-jährige Radfahrerin beim Überqueren der Straße am Schicksbaum mit dem Wagen eines 23-Jährigen kollidiert. Die junge Frau starb im Krankenhaus.

Kurz nach dem Unfall hatte damals eine Firma im Auftrag des Grünflächenamtes den begrünten Mittelstreifen auf der Straße Am Schicksbaum gerodet. Die Kreuzungsbereiche waren danach deutlich besser einzusehen.