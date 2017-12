Krefeld. In einem Mehrfamilienhaus an der Königstraße in Krefeld ist laut Polizei am Dienstagabend eine potentiell gefährliche Substanz gefunden worden. Experten der Feuerwehr und des Landeskriminalamtes sind von den Beamten zum Fundort gerufen worden, um die Substanz zu untersuchen.

Die Polizei sprach am Abend von einer generellen Gefahrenlage durch den Fund der nicht näher beschriebenen Substanz. Eine Gefahr soll für Dritte aber nicht bestanden haben. Das Mehrfamilienhaus musste nicht geräumt werden, die Anwohner konnten in ihren Wohnungen bleiben. Ob es sich bei der gefundenen Substanz um Phosphor handelt, wollte die Polizei nicht mitteilen. Weitere Informationen folgen in Kürze. hoss