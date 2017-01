Krefeld. Die Polizei sucht mit einem Fahndungsfoto nach einem Mann, der in der Nacht vom zweiten auf den dritten Oktober einen VW Polo aus einer Werkstatthalle an der Elbestraße gestohlen haben soll. Das Fahrzeug wurde am 22. Oktober sichergestellt. Kurze Zeit später erhielt die Besitzerin des Wagens Post von der Bußgeldstelle.

Das Auto war am dritten Oktober gegen 22.40 Uhr in Alpen (Kreis Wesel) mit überhöhter Geschwindigkeit in eine Radarfalle geraten. Das hierbei entstandene Bild des Fahrers und mutmaßlich Tatverdächtigen veröffentlicht die Polizei Krefeld nun auf richterlichen Beschluss.

Wer kennt diesen Mann? Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151- 6340 oder per E-Mail hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.