Krefeld. Am 13. Februar 2017 nahm die Polizei zwei Einbrecher auf frischer Tat in einem Mehrfamilienhaus an der Maybachstraße fest. Ein dritter Täter wurde ermittelt und ebenfalls festgenommen. Seither sitzen alle drei Männer in Untersuchungshaft. Die Festnahmen führten bereits zur Aufklärung weiterer Straftaten. Bei Durchsuchungsmaßnahmen stellten die Beamten Gegenstände sicher, die vermutlich ebenfalls aus Straftaten stammen. Hierbei handelt es sich u. a. um elektronische Geräte, Silberbesteck und Schmuck. Ein rechtmäßiger Besitzer konnte bis heute nicht ermittelt werden. Eventuell handelt es sich hier um Beute aus Kellereinbrüchen.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zur Herkunft oder zu den Besitzern machen?