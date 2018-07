Insgesamt 14 hochwertige Autos hat die Polizei am Donnerstag in einer Lagerhalle am Höffgeshofweg sichergestellt. Es besteht der Verdacht, dass die Fahrzeuge gestohlen wurden. Die Beamten nahmen zwei tatverdächtige Männer vorläufig fest. Wie die Polizei mitteilt, versuchten die beiden Männer (53 und 38 Jahre alt) am Donnerstag gegen 15.30 Uhr, einen Porsche beim Straßenverkehrsamt anzumelden. Einer Mitarbeiterin sei jedoch aufgefallen, dass der Wagen im Ausland zur Fahndung ausgeschrieben war. Daraufhin habe sie die Polizei informiert.

Da die beiden den Wagen zur Anmeldung nicht mit sich führten, habe sich der Verdacht ergeben, dass der Porsche sich noch immer auf dem Geschäftsgelände des 38-Jährigen befinde. Gemeinsam mit den beiden Männern suchten Polizeibeamte das Gelände auf. In einer Lagerhalle haben die Beamten 14 hochwertige Fahrzeuge, darunter Modelle der Marken Mercedes, Audi, Land Rover und Porsche vorgefunden, teilt die Polizei mit. Da die Fahrzeuge möglicherweise gestohlen wurden, stellte die Polizei die Autos sicher.

Bei weiteren Ermittlungen vor Ort sei den Polizisten aufgefallen, dass der 53-Jährige schon im Straßenverkehrsamt falsche Personalien angegeben hatte. Bei der Überprüfung seiner richtigen Ausweisdokumente habe sich dann herausgestellt, dass der Mann in Bayern per Haftbefehl gesucht wird. Die Beamten nahmen beide Männer fest und brachten sie zunächst in Polizeigewahrsam. Auf sie wartet nun ein Strafverfahren. Die Ermittlungen dauern an.