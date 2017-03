Krefeld. Die Polizei hat in der Nacht mehrere Fahrraddiebe fest genommen. Zeugen machten die Beamten auf die Fahrraddiebe in Oppum und Dießem aufmerksam. Am Dienstagabend, gegen 22:50 Uhr, beobachtete ein 40-jähriger Zeuge, wie ein Mann auf dem Reinersweg ein Fahrrad entwendete. Der Dieb flüchtete anschließend mit dem Fahrrad auf einen nahegelegenen Spielplatz. Der Zeuge schaltete die Polizei ein, die den Tatverdächtigen (46 Jahre) auf dem Reinersweg antreffen konnten. Nach der Feststellung der Personalien entließen sie ihn vor Ort.

Einen weiteren Fahrraddiebstahl registrierte die Polizei in der Nacht zum heutigen Mittwoch. Gegen Mitternacht beobachtete ein 27-jähriger Zeuge, wie zwei Männer ein verschlossenes Fahrrad an der Haltestelle Glindholzstraße entwendeten und mit diesem in den Crönpark flüchteten. Der Zeuge informierte die Polizei, sodass die Beamten die Diebe im Crönpark antreffen konnten. Die Polizei nahm einen 19-jährigen Tatverdächtigen vorübergehend in Gewahrsam, um seine Identität festzustellen. Der andere Mann (31 Jahre) wurde vor Ort entlassen.