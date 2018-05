Krefeld. Die Polizei Krefeld hat am Dienstag mehrere Cannabispflanzen auf einer kleinen Insel im Weiher des Stadtwalds sichergestellt. Nach Angaben der Beamten hatte ein Mann die Pflanzen vom Ufer aus gesehen und die Polizei informiert.

Die Polizisten ruderten daraufhin am Dienstagvormittag mit einem Boot zu der Insel im nördlichen Teil des Weihers im Stadtwald. Hier stellten sie insgesamt 41 etwa 40 bis 50 Zentimeter hohe Cannabispflanzen sicher, heißt es im Polizeibericht. Die Pflanzen seien fein säuberlich in Blumentöpfen in den Boden eingepflanzt gewesen und verteilten sich über die komplette, etwa 1000 Quadratmeter große Insel.

Die Polizei bittet Zeugen, die rund um die Insel etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. red