ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine Blaulicht leuchtet am 27.07.2015 in Osnabrück (Niedersachsen) auf dem Dach eines Polizeiwagens. In mehreren Bundesländern haben mehr als 1000 Polizeikräfte Objekte im Rocker-Milieu durchsucht. Es habe am Mittwochmorgen Aktionen in Hessen, Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hamburg gegeben. Foto: Friso Gentsch/dpa (zu dpa «Mehr als 1000 Polizisten durchsuchen Objekte im Rocker-Milieu» vom 09.11.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++