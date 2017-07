Krefeld. Kürzlich hatten wir noch davor gewarnt: Lassen Sie Ihre Liebsten bei der Sommerhitze niemals alleine im Auto! Mittwochvormittag ist es dann leider geschehen:

Ein Zeuge rief um 11:42 Uhr die Polizei, weil er im Kofferraum eines an der Ecke Schwertstraße / Elisabethstraße geparkten Opel Corsa einen eingeschlossenen Hund bemerkte. Als nach über einen halben Stunde der Fahrer des Wagens immer noch nicht zurückkehrte, informierte er die Polizei.

Als unsere Kollegen vor Ort eintrafen, sahen sie den Hund, der schon hechelte. Die Seitenscheiben des Corsas waren zu drei Zentimetern geöffnet, die Außentemperatur betrug 26 Grad. Von der Fahrzeughalterin konnte keine Telefonnummer ermittelt werden. Mehrere Versuche, die Tür zu öffnen, scheiterten.

Da der Fahrzeugführer auch um 12:10 Uhr immer noch nicht an seinem Auto angetroffen werden konnte, entschlossen sich die Beamten, eine Fahrzeugscheibe mit einem Nothammer einzuschlagen, um das Tier zu retten.

Kurz danach traf dann der Fahrzeugführer an seinem Auto ein. Dieser zeigte sich uneinsichtig, auch nachdem die Beamten ihm erläuterten, dass sich das Fahrzeuginnere innerhalb weniger Minuten so stark erhitzen kann, dass es für seinen Hund lebensgefährlich sein könnte. Glück im Unglück: Der Hund war augenscheinlich unverletzt. Er wurde in der Obhut seines Halters belassen.

Die Polizei warnt: Auch am Donnerstag soll es wieder richtig heiß werden - mit Temperaturen jenseits der 30 Grad. Bitte lassen Sie Ihre Kinder oder Tiere niemals alleine im Auto - dies kann im Ernstfall lebensgefährlich sein.