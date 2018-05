Krefeld. Die Polizei hat am Mittwochmorgen drei Mehrfamilienhäuser an der Gladbacher Straße in Krefeld geräumt. Mindestens 20 Menschen mussten die Häuser verlassen, erklärte ein Polizeisprecher gegenüber unserer Redaktion.

Feuerwehr und Mitarbeiter der Stadt seien ebenfalls vor Ort. Es gehe um Brandschutzmängel, "Mietpreiswucher" und Überbelegungen von Wohnungen. Das Landeskriminalamt sei ebenfalls vor Ort und habe Beweise sichergestellt.

In der Vergangenheit war es immer wieder zu Räumungen sogenannter "Problemhäuser" gekommen. An der Gerberstraße wurde nach einer Räumung im Februar etwa der weitere Zugang zu einer Wohnung aus Brandschutzmängeln untersagt. hoss/red