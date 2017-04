Krefeld. Am Dienstagabend hat die Polizei einen Mann in einem Drogeriemarkt an der Gutenbergstraße vorläufig festgenommen. Der 35-Jährige hat sich gegen 20 Uhr in dem Geschäft gegenüber vier Frauen (22, 23, 26 und 47 Jahre alt) in schamverletzender Weise gezeigt. Die Polizeibeamten trafen den 35-Jährigen noch im Geschäft an und nahmen ihn vorläufig fest. Der Mann ist bereits polizeilich in Erscheinung getreten.