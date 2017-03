Krefeld. Am Dienstag hat die Polizei eine Frau festgenommen, die zuvor versucht hatte, mit einer Komplizin in ein Mehrfamilienhaus an der Uerdinger Straße einzubrechen. Um 14.55 Uhr beobachtete ein 54-jähriger Zeuge von seinem Balkon, wie sich eine Frau an der Hauseingangstür zu schaffen machte. Eine zweite Frau stand neben ihr und verdeckte die Sicht. Da der Versuch misslang, entfernten sie sich und stiegen in die Straßenbahn der Linie 42 in Richtung Ostwall.

Die Polizei konnte eine Tatverdächtige an der Haltestelle Hauptbahnhof in der Straßenbahn feststellen. Sie leistete Widerstand und flüchtete zu Fuß in Richtung Kölner Straße. Auf der Saumstraße nahm die Polizei die 19-Jährige dann fest. Die Tatverdächtige hat keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland und wird heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld dem Haftrichter vorgeführt. Die zweite Tatverdächtige trafen die Beamten nicht mehr an. Sie ist circa 20 Jahre alt, hat dunkle Haare, zudem war sie dunkel gekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02151 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.