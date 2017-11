Krefeld. Am Dienstag gegen 13:40 Uhr hat eine 67-jährige Hausbesitzerin einen Einbruch in ihr Einfamilienhaus auf der Gabelsbergerstraße bemerkt. Die Frau meldete der Polizei, eine unbekannte Person habe eine Fensterscheibe eingeschlagen und sei in ihr Wohnhaus eingedrungen. Die informierten Polizisten entdeckten den 41-jährigen Einbrecher in den angrenzenden Gärten und nahmen ihn fest.

