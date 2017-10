Angeblich neuwertige Handys auf Trödel zum Verkauf angeboten.

Die Polizei hat am Sontnag zwei Männer festgenommen, die versucht haben, angeblich hochwertige Smartphones auf einem Trödelmarkt in Uerdingen zu verkaufen. Um 13.50 Uhr beobachteten Zeugen, wie eine Gruppe von zwei Frauen und drei Männern mehreren Besuchern des Trödelmarktes an der Parkstraße angeblich hochwertige Smartphones von verschiedenen Anbietern zum Verkauf anboten.

Dabei holten die Verkäufer die Smartphones aus einem in der Nähe geparkten Auto und zogen sich zudem mehrfach um. Als zwei Verkäufer einem Zeugen mehrere angeblich neuwertige Smartphones für jeweils 100 Euro anboten, kam dem Zeugen die Situation verdächtig vor. Er fotografierte die Verkäufer und informierte die Polizei. Die Beamten konnten zwei der fünf Betrüger auf dem Trödelmarkt vorläufig festnehmen. Die anderen drei entfernten sich unerkannt. Das Aussehen der flüchtigen Betrüger wird als osteuropäisch beschrieben. Eine Frau ist circa 1,70 Meter groß, etwa 35 Jahre alt und sprach mit ausländischem Akzent. Sie hatte ihre schwarzen, leicht lockigen Haare zum Zopf gebunden und trug ein dunkles Kopftuch, ein dunkles Oberteil sowie einen schwarzen langen Rock. Auffällig waren ihre blonden Strähnen und ihre zwei Goldzähne. Die anderen Flüchtigen können nicht weiter beschrieben werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist es zu keinem Schaden gekommen. Sollten jedoch andere Besucher des Trödelmarktes ein Smartphone erworben haben, werden diese gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 6340 zu melden oder per E-Mail an:

hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden