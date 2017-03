Krefeld. Am Donnerstag haben zwei Frauen und ein Mann Altkleider aus einem Altkleidercontainer an der Gladbacher Straße entwendet. Die Polizei hat die Täter festgenommen. Um 22.50 Uhr beobachtete ein 49-jähriger Zeuge, wie eine Personengruppe Altkleidersäcke aus einem Altkleidercontainer auf einem Parkplatz entwendete und in einen Transporter einlud. Anschließend entfernten sich die Personen mit dem Auto in Richtung Obergath. Die zwei Frauen (21, 43 Jahre) und der Mann (27 Jahre) konnten mit ihrem Transporter von der Polizei im Bereich der Gladbacher Straße / Obergath angehalten werden. Die Beamten nahmen sie vorübergehend in Gewahrsam.