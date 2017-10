Krefeld. Die Polizei in Krefeld hat laut Aussage eines Sprechers die Ermittlungen zu den Umständen einer Pilz-Vergiftung aufgenommen. Eine fünfköpfige Familie aus Meerbusch hatte sich mit Vergiftungserscheinungen am Dienstag in ein Düsseldorfer Krankenhaus begeben. Sonntagabend (1.10.) hatte die Familie Pilze von einem Flohmarkt an der Mevissenstraße verzehrt. Weitere Informationen zu dem Vorfall machen Stadt und Polizei derzeit nicht. Die Stadt warnt jedoch vor dem Verzehr von Pilzen, die auf dem Flohmarkt Mevissenstraße in Krefeld gekauft wurden. Es besteht der dringende Verdacht, dass giftige Knollenblätterpilze unter den verkauften Pilzen waren.

Personen, die etwa 10 Stunden nach dem Verzehr von Pilzen unter Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall leiden, sollten sich unverzüglich in eine Notaufnahme begeben, warnt die Feuerwehr Krefeld.

Bei der WZ hat sich unterdessen Tanja Koenders, die zusammen mit ihrem Mann ebenfalls Pilze von dem Flohmarkt gekauft und verzehrt hatte. „Uns geht es gut, es gab keine Nebenerscheinungen“, sagt die Krefelderin. Dennoch sei es für sie ein Schreck gewesen, als sie von der Vergiftung erfahren habe. hoss