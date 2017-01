Kontrollen Polizei kontrolliert Personen auf dem Theaterplatz

Krefeld. Am Montag haben Polizei und Kommunaler Ordnungsdienst (KOD) wiederholt die Personengruppe auf dem Theaterplatz kontrolliert. Von 12 Uhr bis 12.50 Uhr kontrollierte die Polizei insgesamt 19 Personen, davon 14 Männer und fünf Frauen. Dabei stellten die Beamten einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz fest. In den kommenden Monaten will die Polizei diese Kontrollen weiterhin unangemeldet durchführen.