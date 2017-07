Krefeld. Polizisten haben am Mittwochabend gegen 22:45 Uhr eine Personengruppe auf dem Platz der Wiedervereinigung beobachtet. Dabei hatten die Beamten den Verdacht, dass die Personen mit Betäubungsmitteln handeln, wie die Polizei in ihrem Bericht mitteilt. Bei der Überprüfung der Personalien der Männer fanden die Polizisten unter anderem Cannabis, das jedoch keiner Person auf dem Platz zugeordnet werden konnte. Daher fertigten die Polizisten eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen Unbekannt an.

Gegen 14 Männer sprach die Polizei einen Platzverweis aus. Einen 23-jährigen Ruhestörer nahmen die Beamten vorübergehend in Gewahrsam. Der Mann war nach Angaben der Polizei sehr agggresiv und widersetzte sich der Personenkontrolle und dem Platzverweis. Der alkoholisierte Mann wurde zur Ausnüchterung in die Polizeiwache gebracht, die er am Donnerstag wieder verlassen durfte.