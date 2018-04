Krefeld. Am Sonntag wurde am Bruchfeld in Linn ab 17 Uhr laut Polizeiangaben eine K1-Kampfsport-Meisterschaft ausgetragen. Die Polizei kontrollierte dort an zwei Stellen unterstützt durch eine Hundertschaft Teilnehmer und Gäste. Grund dafür ist nach Angaben der Polizei, dass Teilnehmer der Meisterschaft sowie Gäste Rockergruppen oder rivalisierenden Familienclans angehören könnten.

Durch die Präsenz und die Kontrollen der Polizei sollten Auseinandersetzungen zwischen den Clans vermieden werden. Bis zum Abend wurden drei Messer, ein Auto und Betäubungsmittel in geringen Mengen von den Beamten vor Ort sichergestellt. red