Krefeld. Im Fall der aus einem Kinderheim in Neuss verschwundenen Schwestern könnte auch Krefeld eine Rolle spielen. Die Familie kommt ursprünglich aus Kamp-Lintfort und hat Kontakte nach Krefeld, in den Kreis Borken und in den Kreis Viersen, erklärten die Beamten.

Die Polizei in Krefeld helfe daher bei der Fahndung nach den Schwestern Summer Rose C. (sieben Jahre alt, genannt Sunny) und Lya Maxime C. (elf Jahre alt, genannt Ximi).

Das Geschwisterpaar wird nach Polizeiangaben seit dem 4. Juli vermisst. Die Polizei gehe bislang davon aus, dass die Geschwister sich in Obhut der Eltern oder eines Elternteils befinden. Die vermissten Kinder könnten sich mit ihren Eltern auch im grenznahen Gebiet zu den Niederlanden aufhalten.

Hinweise nimmt die Polizei im Rhein-Kreis Neuss unter der Rufnummer 02131-3000 entgegen.