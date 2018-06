Bei einem Einsatz gegen Drogenkriminalität am Donnerstagmorgen konnte die Krefelder Polizei hunderte Cannabis-Pflanzen sicherstellen. Ein 30-Jähriger wurde festgenommen.

Krefeld. Drogen-Einsatz in Uerdingen: Um 6 Uhr am Donnerstagmorgen begannen in zwei Gebäuden in Uerdingen Durchsuchungen im Rahmen eines Einsatzes gegen Drogenkriminalität. Das teilt die Polizei mit.

Die Beamten drangen in zwei Häuser auf den Straßen Am Obertor und Seilbahn ein. Dabei entdeckten die Beamten unter anderem eine Plantage mit 500 Cannabis-Pflanzen, so eine Sprecherin. Der Abtransport dauerte am späten Vormittag noch an.

Ein 30 Jahre alter Mann wurde festgenommen, so die Polizei weiter. Gegen ihn habe ein Haftbefehl vorgelegen wegen Drogen- und Betrugsdelikten. Die Ermittlungen laufen. red