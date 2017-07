Krefeld. Am Dienstag sind Krefelder Polizisten in zivil gegen illegale Schrottsammler vorgegangen. Die Beamten waren dieses Mal vor allem in den Stadtteilen Oppum, Dießem / Lehmheide, Fischeln, Fichtenhain, Gatherhof und Bockum im Einsatz. Hier haben sie insgesamt fünf Schrottsammler kontrolliert.

Um 12.15 Uhr überprüften die Beamten einen Transporter auf der Lechstraße, der zuvor im Stadtteil Fischeln illegal Elektrogeräte gesammelt hatte. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Schrottsammler müssen unter anderem eine behördliche Genehmigung besitzen sowie das Fahrzeug mit einem sogenannten "A-Schild" (Schwarzes A auf weißem Grund) kennzeichnen.